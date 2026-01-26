Alemania muestra a Lituania apoyo para asegurar su espacio aéreo ante la amenaza híbrida

"Puedo asegurarles una vez más que estamos de su lado, Alemania apoya la seguridad del espacio aéreo lituano", dijo Pistorius, cuyo país contribuye, entre otras, a la misión de la OTAN Policía Aérea del Báltico.

Pistorius realizó estas declaraciones de apoyo a Lituania en una rueda de prensa en Berlín junto a su homólogo lituano, Robertas Kaunas, responsable político de una región que, según el alemán, se encuentra particularmente afectada por las provocaciones híbridas de Rusia.

"Las actividades de Rusia no se limitan sólo a Ucrania, sino que en Lituania y en el conjunto del (mar) Báltico se perciben aún más que en nuestro país. Rusia nos amenaza y provoca en Europa con amenazas híbridas, por ejemplo, mediante violaciones del espacio aéreo", agregó Pistorius.

En los últimos meses, la presencia de globos de contrabando procedentes de Lituania han perturbado la actividad, sobre todo, del aeropuerto de la capital lituana, Vilna.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado mes de diciembre, el país báltico llegó a declarar el estado de emergencia por la presencia de dichos globos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente lituano, Gitanas Nauseda ha llegado a referirse a la presencia de dichos globos en el espacio aéreo como un "ataque híbrido".