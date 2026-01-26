Arabia Saudí condiciona relación con Emiratos a su retirada total de Yemen

En una rueda de prensa en Varsovia, donde se encuentrade visita oficial, el diplomático saudí declaró este lunes que "EAU ha decidido ahora abandonar Yemen y creo que, si ese es realmente el caso y EAU se va a desentender por completo del asunto de Yemen, el Reino de Arabia Saudí asumirá la responsabilidad".

Estas declaraciones se producen tras meses de tensiones entre Abu Dabi y Riad por el apoyo emiratí a grupos separatistas en el sur de Arabia Saudí.

Faisal bin Farhan enfatizó que la retirada de Emiratos del conflicto es el "pilar fundamental" para garantizar "los intereses de paz en la región".

"Nuestras relaciones con los Emiratos Árabes Unidos son importantes, pero tenemos opiniones diferentes sobre Yemen", dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La coalición que intervenía contra los hutíes desde 2015 sufrió una fractura abierta entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras Riad apoya al gobierno internacionalmente reconocido, Abu Dabi ha respaldado al Consejo Transicional del Sur (STC), que recientemente ocupó provincias estratégicas como Hadramaut, fronteriza con Arabia Saudí y con abundantes yacimientos de petróleo.

Riad respondió con ataques aéreos contra fuerzas del STC y exigió la salida inmediata de las tropas emiratíes, a las que acusó de desestabilizar su frontera sur.

Respecto a la situación en Gaza, el ministro saudí reafirmó el compromiso de su Gobierno con el establecimiento de dos estados independientes para resolver el conflicto palestino-israelí.

Faisal bin Farhan destacó la urgencia de coordinar la ayuda humanitaria, así como de avanzar en planes de paz que incluyan la estabilización y reconstrucción del territorio tras el cese de las hostilidades.

Por otra parte, los ministros de exteriores polaco y saudí firmaron un memorando para crear un consejo de coordinación bilateral que impulse la cooperación económica y comercial, además de un acuerdo de exención de visados para pasaportes diplomáticos.