Autoridades incauta más de 1,7 toneladas de cocaína ocultas en contenedores en Guatemala

Unos 1.240 kilos del alcaloide fueron incautados el domingo en dos contenedores en el Puerto Quetzal, uno de los dos principales del país y situado en la provincia de Escuintla, y otros 500 kilos este lunes en un tercer contenedor, precisó el portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), César Mateo.

Según las autoridades, que no informaron hacia dónde iban los contenedores en los que se halló la droga, el alijo llegó a Guatemala en uno sacos que supuestamente contenían harina.

La policía informó que la cocaína incautada el domingo fue trasladada por la vía aérea hacia sus bodegas en la capital guatemalteca para seguir con la investigación.

El Ministerio de Gobernación (Interior) detalló en sus canales oficiales que la droga decomisada está valorada en unos 127 millones de quetzales (16,5 millones de dólares aproximadamente).

Mateo dijo que las fuerzas de seguridad, con respaldo del Ministerio Público (Fiscalía), aún continúan con el operativo en las instalaciones portuarias.

El año pasado, Guatemala decomisó 9,8 toneladas de cocaína y capturó a 19 narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos.

La cifra fue menor a las 18,2 toneladas del mismo estupefaciente que las autoridades incautaron en durante 2024, año en el que también fueron detenidos 18 traficantes de droga a petición de EEUU.

Debido a su posición geográfica, Guatemala es utilizada como puente por los carteles internacionales para traficar droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos.