Autoridades lusas acuden al rescate de carguero a la deriva y sin timón frente a la costa

El comandante de la Capitanía del puerto de Figueira da Foz, Paulo Salvado Pires, dijo a la prensa que las autoridades siguen de cerca la situación del navío, que no corre riesgo de hundirse y que tiene seis tripulantes a bordo.

"En estos momentos se está desplazado para la zona un navío SAR, es decir, un barco con misión de búsqueda y salvamento, por una cuestión de precaución, no porque haya ningún peligro en este puerto", apuntó Salvado Pires, quien afirmó que en este momento se desconoce el motivo de la avería.

El General Eikborg, que transporta unas tres toneladas de pasta de papel y cuyo destino es Alemania, informó de una "anomalía" en su timón tras abandonar el puerto de Figueira da Foz y ahora está en una situación "estable" a unas siete millas náuticas (unos 13 kilómetros) al suroeste, precisó el comandante.

Salvado Pires insistió en que no hay ningún "riesgo significativo" para esa embarcación, al estar bien posicionada para hacer frente a las condiciones marítimas adversas por el temporal, y agregó que se llevan a cabo las diligencias necesarias para solicitar un servicio de remolque en alta mar, que podría venir de Lisboa o del norte de España.

