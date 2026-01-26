Autoridades mexicanas dicen tener "investigaciones avanzadas" tras masacre en Guanajuato

"(Es) importante señalar que hay investigaciones avanzadas en el tema", dijo el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, en un mensaje público, sin dar más detalles sobre las pesquisas.

Este domingo, sujetos armados irrumpieron en un evento deportivo local en la comunidad Loma de Flores del municipio de Salamanca, donde dispararon contra un grupo de personas que departían en la zona.

Diez personas murieron en el lugar y una más mientras era atendida en un hospital, además de otras 12 que resultaron heridas, según reportaron las autoridades.

Jiménez Lona afirmó que el crimen no quedará "impune", tras reunirse con autoridades municipales, estatales y federales en una mesa de trabajo en Salamanca, localidad de más de 160.000 habitantes.

El fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez, mencionó que la investigación cuenta con "líneas seguras que vamos a ahondar y que vamos a completar en todos los aspectos".

Por su parte, el alcalde de Salamanca, César Prieto, agradeció el apoyo del gobierno estatal y federal para esclarecer el caso.

"Salamanca es un municipio muy importante en nuestro país que atraviesa una situación complicada, que se ha estado trabajando, pero que esta mesa de trabajo nos va a permitir reforzar todavía más la seguridad", señaló.

Un día antes, al confirmar el tiroteo, Prieto solicitó el apoyo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, para "recuperar la paz, tranquilidad y seguridad" del municipio.

Este lunes, la gobernadora de Guanajuato informó este que fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno realizan un operativo conjunto para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar en la investigación.

Este ataque no es el primer ataque armado durante un partido de fútbol en Salamanca. En abril de 2025, un comando armado irrumpió en una cancha en la comunidad de Cárdenas y asesinó a cuatro personas, y un mes antes, tres murieron tras un tiroteo en un campo de fútbol en Zapote Negro.

Además, se trata de una de las masacres más letales registradas en Guanajuato en los últimos años, tras la ocurrida en junio de 2025 en el municipio de Irapuato donde 12 personas murieron y 20 quedaron lesionadas tras un tiroteo en una fiesta patronal.

Guanajuato fue el estado con más homicidios en México en 2025, con más de 2.500 casos registrados, según datos del Gobierno.