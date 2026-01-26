Bolivia anuncia devolución de dólares a "pequeños ahorristas" tras dos años de retenciones

El presidente del país, Rodrigo Paz, y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, hicieron el anuncio ante los medios en la ciudad andina de Potosí, donde se hizo una primera devolución de dinero a una mujer en un banco privado.

"Vamos a ir liberando esos dólares para que vuelvan a sus verdaderos dueños, los que siempre han sido los propietarios, el hombre y la mujer trabajadora", expresó el gobernante.

Paz dijo a los medios que se empezará por atender a "los más necesitados", es decir, a las personas "que tenían hasta 1.000 dólares" ahorrados en la banca y "progresivamente" se ampliará las devoluciones a otros sectores.

Explicó que no se puede entregar todos los ahorros en dólares "de golpe" porque eso tendría "un impacto negativo en la economía".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente en funciones del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, precisó en una rueda de prensa que el ente emisor entregará los dólares en efectivo a las entidades financieras para que estas "devuelvan estos recursos a los pequeños ahorristas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estos recursos estaban retenidos en la banca por más de dos años, sin solución y ahora estamos dando la solución efectiva a esta gran ciudadanía", indicó Espinoza y anunció que los retiros se podrán realizar desde este martes.

Los beneficiarios de la devolución serán "todos aquellos ahorristas, personas naturales y personas jurídicas, que hasta el 31 de diciembre de 2025 hayan mantenido en sus cajas de ahorros, en sus cuentas corrientes un monto de hasta 1.000 dólares estadounidenses", señaló.

Espinoza detalló que con esta medida se beneficiarán 770.000 "ahorristas" que son "más del 80 % de las personas que mantienen depósitos en el sistema financiero en dólares" y también 20.000 empresas pequeñas que "representan en su rubro el 75 %".

El monto total que se proyecta "en esta devolución es de aproximadamente 48 millones de dólares" obtenidos mediante "una reforma del encaje legal de moneda extranjera de las entidades financieras", explicó.

Agregó que el Gobierno de Paz y el BCB continúan trabajando para poder atender al 20 % restante de la población que tiene ahorros en dólares.

Bolivia afronta desde principios de 2023 una persistente falta de dólares, que en ese momento coincidió con el descenso de las reservas internacionales netas (RIN) a 3.148 millones de dólares, uno de los niveles más bajos desde 2014, cuando llegaron a un registro histórico de 15.122 millones.

Desde entonces ha sido cada vez más complicado conseguir divisas, pues el sistema financiero restringió progresivamente las transacciones en dólares dentro y fuera de Bolivia, incluso de usuarios que tienen ahorros en esa moneda, con límites semanales y mensuales para tarjetas de crédito y débito.

Ante las complicaciones para comprar dólares mediante canales oficiales, la gente debe acudir actualmente al mercado paralelo donde en mayo de 2025 la divisa llegó a costar 20 bolivianos, frente a un precio oficial de 6,96 que se mantiene fijo desde 2011.

Desde diciembre, el BCB publica a diario un valor referencial del dólar respecto al boliviano aunque el Ejecutivo aclaró que la cotización oficial se mantiene y que se transitará hacia un tipo de cambio "flexible", previo fortalecimiento de las RIN.