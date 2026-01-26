Borrasca Joseph llega a Portugal con lluvia, nieve y oleaje especialmente fuerte en Azores

El territorio peninsular de Portugal sentirá los primeros efectos de este nuevo temporal a partir del inicio de la mañana de hoy en la región del Miño y de Oporto, en el norte del país, según las previsiones del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), que espera que se extienda "gradualmente" a las restantes regiones durante esta jornada.

En concreto, el IPMA alertó en un comunicado de que hoy se pueden registrar periodos de lluvia "persistente y a veces fuerte", que el martes pasarán a ser aguaceros y "ocasionalmente" granizo y tormentas eléctricas.

Se espera que a partir de mañana caiga nieve en los puntos más altos de la serra da Estrela -donde está ubicado el mayor parque natural de Portugal-, y que esta descienda gradualmente a la cota de 600 a 800 metros de altitud en las regiones Norte y Centro y en la cordillera de S. Mamede, próxima a la frontera con Extremadura (España).

Por otro lado, están previstas este lunes ráfagas de viento de hasta 80 km/h en el litoral y de hasta 100 km/h en los puntos más altos.

El oleaje marítimo también se intensificará esta semana, pudiendo alcanzar una altura máxima de 12 metros a partir de la tarde del día 27 en el litoral de Portugal peninsular.

En el caso del archipiélago de Azores, el IPMA advirtió en un comunicado de que se esperan ráfagas de viento que podrán alcanzar los 115 km/h en las islas de los grupos Occidental (que abarca las islas de Corvo y Flores) y Central (Faial, Graciosa, Pico, São Jorge y Terceira) y de hasta 110 km/h en el grupo Oriental (Santa Maria y São Miguel).

Por otro lado, habrá olas de 10 metros, que podrán alcanzar una altura máxima de 19 metros, en los grupos Occidental y Central y de hasta 8 metros en el grupo Oriental.

Con esta previsión, el IPMA ha colocado el nivel de aviso meteorológico en amarillo y naranja en todo el territorio peninsular y en el archipiélago de Madeira, mientras que ha situado en rojo (el máximo de un total de cuatro) la alerta en Azores por la condición marítima.