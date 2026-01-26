Camioneros de Balcanes occidentales bloquean el paso de mercancías hacia la UE

Este nuevo sistema limita la permanencia de los camioneros a un máximo de tres meses en un período de seis, lo que dificulta mucho el trabajo del sector en sus países y corre el riesgo de empujar a muchas empresas locales de transporte a la bancarrota.

"Nuestros conductores realizan un trabajo que requiere una larga estancia en la Unión Europea (UE), pero son tratados como turistas", explicó Mirko Ivanović, coordinador de la protesta, a la televisión regional N1 en Bosnia.

No poder estar en la UE más de 90 días en un período de 180 "es imposible para nosotros y para nuestro trabajo", agregó.

Los bloqueos de hoy afectaron a pasos fronterizos entre Bosnia y Croacia, Serbia y Croacia, Serbia y Hungría, Rumanía y Bulgaria, así como entre Macedonia del Norte y Bulgaria y Grecia.

Transportistas con más de 40 camiones bloquearon el paso fronterizo de Batrovci, entre Serbia y Croacia, uno de los 17 pasos fronterizos entre ambos países, según la agencia serbia Tanjug.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Serbia, Nedja Mandic, avanzó que la protesta continuará "hasta que reciban una convocatoria para dialogar de las instituciones competentes", informó el portal Euronews Serbia.

En caso de quedarse más tiempo del permitido en la UE, los conductores son sancionados con multas de varios miles de euros, deportaciones, prohibiciones de trabajo e incluso detenciones, aunque tengan todos los papeles en regla, aseguró Amir Hadzidedic en representación de los camioneros bosnios.

Por su parte, los camioneros de Macedonia del Norte señalan que muchos de ellos consumen el período de 90 días en tan solo cuatro meses y luego no pueden entrar en la UE durante los dos siguientes.

La Asociación Macedonia de Empresas de Transporte 'Makam-Trans' advirtió que el sistema actual podría perturbar gravemente la logística y los flujos comerciales entre los Balcanes Occidentales y la UE, provocando un "colapso de las cadenas de suministro" en la región.

Sin embargo, el portavoz de Interior y Migración de la Comisión Europea, Markus Lammert, declaró que el sistema no introduce nuevas normas sino que busca aplicar mejor las reglas existentes y detectar irregularidades, informó el portal N1.

Destacó que la Comisión Europea está al tanto de los bloqueos organizados hoy por los camioneros del Oeste de los Balcanes, así como de sus afirmaciones de que el SES es discriminatorio para los conductores de la región.

"El sistema no cambia las normas sobre la duración de la estancia en Schengen, sino que permite una aplicación mejor y más sistemática de las reglas ya existentes", declaró Lammert.

Serbia es fronteriza con Croacia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, mientras que Bosnia comparte frontera con Croacia, y Macedonia del Norte con Bulgaria y Grecia.