Carney pide a Trump que respete a los canadienses que combatieron en Afganistán

Carney recordó que Canadá fue el primer país que invocó el artículo 5 de la OTAN tras el ataque del 11 de septiembre de 2001 y que 40.000 soldados canadienses fueron destinados a Afganistán en respuesta a la petición de Washington.

"Treinta de nuestros soldados recibieron la medalla Estrella de Bronce por su valor en combate. Es una contribución extraordinaria, por la libertad, por los derechos humanos, defendiendo los Estados Unidos y los valores canadienses. Todo el mundo debería reconocerlo", afirmó en una rueda de prensa en Ottawa.

Carney añadió que no va a responder a Trump por llamarlo "gobernador" pero que el respeto a las tropas canadienses y la contribución que han realizado en defensa de Estados Unidos es "fundamental".

Las palabras de Carney son una respuesta a las declaraciones que Trump realizó el pasado jueves, en una entrevista en el canal estadounidense Fox News, en la que minimizó el papel de sus aliados de la OTAN en la guerra de Afganistán entre 2001 y 2021.

Trump aseguró que las tropas de otros países permanecieron "un poco alejados de las líneas del frente".

"Nunca los hemos necesitado. Dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán... y lo hicieron, pero se mantuvieron un poco atrás, un poco alejadas de las líneas del frente", afirmó Trump.