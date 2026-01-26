Casa Blanca evita disculparse por los calificativos contra segunda víctima en Minéapolis

Al ser preguntada por qué distintos miembros de la Administración optaron por llegar a determinadas conclusiones cuando no se sabía mucho sobre el incidente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se escudó en que la situación está cambiando de manera muy rápida.

"Esta ha sido una situación muy cambiante y que se ha desarrollado rápidamente durante todo el fin de semana. En cuanto al presidente Trump, en cuyo nombre hablo, ha dicho que quiere que la investigación continúe y que los hechos hablen por sí solos", respondió la portavoz.

"Un asesino trató de matar a agentes federales" escribió en X el jefe de gabinete adjunto, Stephen Miller, poco después de que varios oficiales de inmigración tirotearan a Pretti en Mineápolis, en el transcurso de un operativo para arrestar migrantes.

En su primera intervención tras el suceso, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que Pretti trató de atacar a los agentes y blandir su arma con "intención de hacer daño" y de llevar a cabo actos de "terrorismo doméstico".

Múltiples videos del hecho contradicen lo dicho por Noem o Miller, ya que muestran a Pretti protegiendo a dos mujeres de los empujones y del gas pimienta de los agentes, que se abalanzan sobre él, lo requisan y descubren su arma para, a continuación, dispararle varias veces por la espalda cuando permanecía inmovilizado en el suelo.

Al ser preguntada sobre si alguien en la Administración tiene previsto disculparse con la familia del enfermero asesinado por esos comentarios, Leavitt se limitó a decir que "el incidente sigue bajo investigación" y que nadie en la Casa Blanca, "incluido el presidente de Estados Unidos, quiere ver a estadounidenses heridos o muertos".

La muerte de Pretti supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió después de que otr funcionario de inmigración le disparara a quema ropa.

Las redadas a gran escala contra migrantes en Mineápolis fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los supuestos casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.