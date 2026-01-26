China aconseja evitar los viajes a Japón en medio del deterioro de la relación bilateral

El mensaje fue difundido a través de la cuenta oficial en WeChat -semejante a Whatsapp, censurado en China- de la división consular del Ministerio, que alertó de que "las condiciones de seguridad pública en Japón han sido inestables recientemente", con "frecuentes casos de actos ilegales y criminales dirigidos contra ciudadanos chinos".

El comunicado añadió que "en algunas zonas se han producido una serie de terremotos que han causado heridos" y que el Gobierno japonés ha emitido advertencias sobre la posible ocurrencia de "nueva actividad sísmica y desastres secundarios", lo que, según Pekín, implica que los ciudadanos chinos en Japón afrontan "graves riesgos para su seguridad".

En ese contexto, y ante la proximidad de las vacaciones del Año Nuevo lunar, Exteriores y las embajadas y consulados chinos en Japón "aconsejan a los ciudadanos chinos evitar viajar a Japón en el futuro próximo".

Asimismo, las autoridades chinas pidieron a quienes ya se encuentran en el archipiélago que "vigilen de cerca la situación de la seguridad pública local y las alertas sísmicas", "refuercen su concienciación en materia de seguridad" y "mejoren su protección personal".

La advertencia se produce en un contexto de deterioro de las relaciones bilaterales, marcado en las últimas semanas por una acumulación de fricciones diplomáticas, económicas y estratégicas entre Tokio y Pekín.

Entre los principales focos de tensión figuran las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre un eventual escenario de intervención militar en el Estrecho de Taiwán, que provocaron una dura reacción de China, así como una serie de medidas comerciales adoptadas por Pekín, como el endurecimiento de los controles a la exportación de productos de uso dual con destino a Japón y la apertura de una investigación antidumping sobre un químico japonés clave para la fabricación de semiconductores.

A estos desencuentros se han sumado las protestas formales de Tokio por la exploración china de yacimientos de gas junto a la frontera marítima entre ambos países y la reciente confirmación de la devolución a China de los últimos pandas que permanecían en Japón, un gesto de alto contenido simbólico en la relación bilateral.