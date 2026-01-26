China se reúne con principal organización islámica en pleno debate sobre la Junta de Paz

Taha encabeza la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), integrada por 57 países, y durante el encuentro ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Palestina, informó hoy el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.

De acuerdo con la nota oficial, el responsable de la organización islámica elogió el papel de China en favor de una "solución integral, duradera y justa" de la cuestión palestina y expresó su deseo de que Pekín "siga desempeñando un papel mayor" en ese ámbito.

El comunicado chino no hizo referencia a la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, pese a que Pekín ha confirmado en los últimos días que recibió una invitación para sumarse a ese mecanismo y ha evitado aclarar si participará.

China ha reiterado públicamente su defensa del multilateralismo y del papel central de Naciones Unidas, sin pronunciarse sobre una eventual adhesión a la iniciativa estadounidense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la reunión, Wang subrayó la importancia que China concede a sus relaciones con los países islámicos y con la organización, y agradeció el respaldo expresado por ésta en cuestiones que Pekín considera de soberanía e integridad territorial, como Xinjiang y Taiwán, según el texto difundido por Exteriores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Taha, por su parte, reiteró la adhesión de la organización al principio de 'una sola China', según el cual Taiwán forma parte del territorio chino, y elogió los "logros de desarrollo" en Xinjiang.

El encuentro tuvo lugar pocos días después de que expertos de Naciones Unidas expresaran su alarma por denuncias de trabajo forzoso que afectan a minorías en esa región, acusaciones que Pekín ha rechazado como "infundadas".