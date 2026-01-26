Ciudades árticas rusas aún no han podido restablecer suministro eléctrico

"A día de hoy, el 80 % de los hogares en Múrmansk y Séveremorsk están conectados a un suministro eléctrico estable", escribió en Telegram.

Chubis mostró un vídeo en el que se pueden ver "las difíciles condiciones climatológicas" en las que tienen lugar las labores de reparación en Múrmansk, región situada en el círculo polar ártico.

"Se necesitará una semana para la conclusión de los trabajos de instalación y conexión de las torres. Lo importante ahora es la seguridad y la fiabilidad", señaló.

Por ese motivo, el gobernador declaró el domingo el estado de emergencia, lo que le permitió recurrir a la ayuda de compañías privadas y de la Flota del Norte, con base en la ciudad cerrada de Severomorsk.

"Pese a trabajar las 24 horas del día, los especialistas de (la compañía eléctrica nacional) Rosseti no han podido restablecer el suministro eléctrico", dijo.

El viernes hasta cinco torres de alta tensión cayeron debido a las fuertes ráfagas de viento a unos siete kilómetros de Múrmansk, tras lo que las autoridades encargaron nuevos equipos en la vecina Carelia y en Leningrado.

Chibis predijo el sábado que las torres -dos de las cuales operaban desde 1966- no habían sufrido grandes desperfectos y que las labores de reparación llevarían más tiempo de lo previsto.

Como consecuencia, los habitantes de ambas ciudades -unas 400.000 personas- en una región situada en su gran mayoría en la península de Kola sufrieron cortes de fluido eléctrico y calefacción.

Las autoridades han recomendado a los habitantes que restrinjan el empleo de equipos electrónicos y que se acerquen a las escuelas y pabellones deportivos habilitados por el gobierno para cargar sus teléfonos y calentar agua y comida.

Las autoridades locales han repartido comida entre la población y ordenado que el transporte público sea gratuito hasta previo aviso.

El Comité de Instrucción de Rusia ha incoado un caso penal sobre negligencia por el corte del fluido eléctrico en medio del crudo invierno en una región ártica situada a unos 2.000 kilómetros al norte de Moscú.