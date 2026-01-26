Comienza el proceso de integración de los servicios de salud pública en Panamá

La Comisión para la Integración de los Servicios Públicos de Salud de las regiones de Herrera y Los Santos está integrada por representantes del Minsa, de la CSS, de los patronatos, y de los ministerios de la Presidencia y de Economía y Finanzas, y "se encargará de coordinar y dar seguimiento al proceso de integración de los servicios de salud a la población" panameña.

En el Minsa, como ente rector de la salud en Panamá, "estamos llamados a asegurar una coordinación efectiva que eleve el nivel de bienestar de cada panameño", declaró el titular de la cartera sanitaria, Fernando Boyd, según un comunicado oficial.

El director Ejecutivo Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la Caja de Seguro Social, Marcos Young, indicó por su parte que se ha establecido mecanismos para la compensación de costos y la optimización de recursos concurrentes, permitiendo que el Minsa y la CSS coordinen la evaluación de los servicios que brindan con una debida separación de sus presupuestos y estructuras orgánicas.

Las bases conceptuales del proceso de integración de los servicios públicos de salud panameños incluyen el refuerzo de la atención primaria con la elaboración de modelos de atención médica integral, familiar y laboral para mejorar la capacidad de resolución del primer nivel de atención.

La jerarquización de hospitales para una colaboración armoniosa entre niveles de atención y la promoción de la investigación y auditorías médicas periódicas, y la implementación de políticas para la formación de profesionales de la salud, con especial atención en las necesidades del interior del país, entre otras.

En diciembre se anunció la creación de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud.

"Esta iniciativa se fundamenta en el artículo 115 de la Constitución Política y el Texto Único de la Ley 51 de 2005 (reformada recientemente hasta el año 2025), que ordenan la integración orgánica y funcional de los sectores gubernamentales de salud. El objetivo primordial es alcanzar un sistema de salud público con cobertura nacional y acceso universal, garantizando una cartera de servicios integrales bajo la rectoría del Minsa y respetando la autonomía de la CSS", indicó un comunicado oficial.