Compañía nicaragüense sancionada por EE.UU. cede concesión minera a empresa de China

La transferencia de esa concesión minera sobre el lote denominado 'La Reyna II', ubicado entre los municipios de San Ramón y Matagalpa, del departamento (provincia) de Matagalpa, fue autorizada por el viceministro de Energía y Minas, Santiago Bermúdez.

El 15 de mayo de 2024, Estados Unidos aprobó una ronda de sanciones contra el Gobierno de los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que afectaron a decenas de funcionarios y a empresas, por atacar los derechos humanos y ser "cómplices en la explotación de migrantes", entre ellas Comintsa.

Washington sancionó a Comintsa y a Capital Mining Investment Nicaragua, dos empresas mineras que comercian con oro y que, como "afiliadas al Gobierno", "generan ingresos para el régimen Ortega-Murillo", según el Departamento del Tesoro.

"El oro es el principal producto de exportación de Nicaragua y esta acción tiene como objetivo degradar la capacidad del régimen Ortega-Murillo para manipular el sector y beneficiarse de las operaciones corruptas", de acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras esas sanciones cualquier estadounidense tendrá prohibido realizar transacciones con estas entidades y cualquier activo que tengan en Estados Unidos será bloqueado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Comintsa es dirigida por el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, según la prensa nicaragüense, y es representada legalmente por Nelson Francisco Sobalvarro, según el Diario Oficial La Gaceta.

Con esa cesión, Thomas Metal asume los mismos derechos de explotación que tenía Comintsa, incluida una concesión por 25 años prorrogables, así como las obligaciones económicas ante el Estado de Nicaragua.

La empresa china deberá pagar derechos superficiales que inician en 0,25 dólares por hectárea durante el primer año, incrementando de forma gradual hasta 12 dólares por hectárea a partir del año 11.

Además, deberá entregar al Estado el 3 % del valor total de los minerales extraídos, según lo establecido en la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas.

Nicaragua ha otorgado a Thomas Metal 203.760 hectáreas para permisos mineros, ubicados en las provincias de Chinandega (noroeste), Nueva Segovia y Matagalpa (norte), Río San Juan (sur), y en las regiones autónomas de la Costa Caribe, incluido sobre una reserva de biosfera.