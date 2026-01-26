Congresistas de EE.UU. condenan agresión racista contra representante hispano en Sundance

Frost, afrodescendiente nacido hace 29 años en Orlando (Florida) de madre puertorriqueña y padre haitiano, fue el primer miembro del Congreso de Estados Unidos de la Generación Z.

"La agresión racista y cobarde contra nuestro colega, el congresista Maxwell Frost, en el Festival de Sundance este fin de semana es abominable e inaceptable", denunció en un comunicado el grupo de congresistas afroamericano.

Frost, elegido en 2022 en el Congreso de Estados Unidos, afirmó el sábado pasado en X que un hombre lo agredió y le dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, le iba a deportar, antes de que huyera mientras profería comentarios racistas.

El congresista demócrata por Florida añadió que su agresor estaba borracho y acabó siendo arrestado por la Policía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Frost se hallaba en Park City (Utah) asistiendo al Festival de Sundance de cine independiente y aclaró que se encuentra "bien" pese al incidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, el Caucus Afroamericano indicó en su comunicado sentirse aliviado porque Frost "se encuentre a salvo" y agradeció por su "rápida actuación para detener al responsable" a las autoridades locales.

"La violencia política no tiene cabida en nuestra democracia, punto. Este ataque contra el congresista Frost nunca debió haber ocurrido, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de condenarlo con la mayor firmeza posible", sentenció el grupo de congresistas afroamericanos.