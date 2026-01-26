Continúa la sangría de "tories" británicos al populista Reform UK, que suma ocho diputados

Con la decisión de Braverman, Reform UK, que lidera Nigel Farage, suma ya ocho diputados en la Cámara de los Comunes -tres más de los que obtuvo en las elecciones de 2024-, después de que este mes anunciaran su pase el exportavoz conservador de Justicia y antiguo ministro Robert Jenrick y el parlamentario Andrew Rosindell,

Además de estos tres diputados, este mes se unió a Reform UK Nadhim Zahawi, quien fue ministro de Economía en 2022 durante el mandato del antiguo primer ministro Boris Johnson, y varios concejales en Inglaterra han hecho lo mismo en los últimos meses.

Tras conocerse la noticia, la presidenta honoraria del gobernante Partido Laborista, Anna Turley, declaró que Farage "está llenándose de conservadores fracasados, responsables del caos y la decadencia que frenaron el avance del Reino Unido durante 14 años".

"Suella Braverman contribuyó al Brexit y fue destituida como ministra del Interior. Su deserción demuestra que Farage está dispuesto a aceptar lo peor del Partido Conservador y expone su total falta de criterio", añadió.

Ante la creciente popularidad de Reform UK entre las filas conservadoras lideradas por Kemi Badenoch, Farage ha dado de plazo hasta el próximo mes de mayo, antes de los comicios locales ingleses, para aceptar a más políticos "tories" en su formación.

Braverman, defensora del Brexit y diputada por la circunscripción inglesa de Fareham & Waterloonvill desde 2015, fue titular de Interior entre 2022 y 2023 tras ser fiscal general entre 2021 y 2022.

Al comunicar su decisión en un acto en Londres, Braverman anunció además que, después de treinta años, ha renunciado a su afiliación al Partido Conservador: "Se acabó, se acabó hoy", dijo.

Braverman avisó de que representá a su circunscripción como diputada de Reform UK con efecto inmediato. Dijo que siente haber "vuelto a casa" y que, en su opinión, el Reino Unido es un país "roto".

"No está bien. La inmigración está fuera de control. Nuestros servicios públicos están de rodillas. La gente no se siente segura. Nuestros jóvenes abandonan el país en busca de un futuro mejor en otro lugar. Ni siquiera podemos defendernos, y nuestra nación se encuentra débil y humillada a nivel mundial. Así que nos encontramos en una encrucijada", subrayó la diputada.

"Podemos continuar por este camino de declive ....o podemos arreglar nuestro país, recuperar nuestro poder, redescubrir nuestra fuerza. Creo que un Reino Unido mejor es posible", afirmó Braverman.

"Y porque creo, con toda mi alma, que un futuro mejor es posible para nosotros, me uno a Reform UK."

El avance de Reform UK en los sondeos fue una de las razones por las que el laborismo del primer ministro británico, Keir Starmer, denegó este fin de semana al alcalde de Manchester, Andy Burnham, el permiso para presentarse como candidato en una elección parcial en el norte de Inglaterra.

Ese escaño -de Gorton & Denton- quedó vacante tras la reciente dimisión de su diputado laborista, Andrew Gwynne, y Burnham lo codiciaba como una manera para regresar al Parlamento nacional.

Sin embargo, si Burnham dejaba su cargo al frente de la alcaldía de Manchester, hubiese sido necesaria la convocatoria de unos comicios locales para su sustitución, lo que habría abierto el paso a Reform UK, al que las encuestas sitúan como posible formación vencedora en esa ciudad inglesa. EFE