De zapato técnico a objeto de deseo: el auge del barefoot, respetuoso con anatomía del pie

Firmas emergentes, grandes marcas y profesionales de la salud coinciden en que esta corriente ya no se explica por razones funcionales, sino también culturales y visuales.

Si hace poco, 'influencers' sorprendían en las primeras filas de semanas de la moda con este calzado técnico, ahora las firmas ofrecen la propuesta a pie de calle.

Una de las primeras prescriptoras de este tipo de calzado en apariciones públicas fue la reina Letizia de España, que comenzó a utilizar este tipo de calzado en 2024, tras arrastrar problemas en los pies que le impedían recurrir con naturalidad al tacón.

"Al investigar sobre el calzado nos dimos cuenta de que no existía nada que uniese lo técnico, que respetase el pie, con una estética que realmente fuera deseable llevar", explican a EFE Paloma y Sofía Vega-Penichet, fundadoras de Koops, firma española que es uno de los referentes de esta nueva tendencia.

Durante años fue percibido como un zapato asociado a la corrección postural, pero esa imagen comenzó a cambiar. En un primer momento, encontró un aliado de la mano de prescriptores más arriesgados en moda.

"Zapatos barefoot cool para mujer" es la etiqueta de cinco palabras bajo la que enmarcan esta firma, y lo hacen dando vida a zapatos de aire casual en diseños que conceden a la estética la misma importancia que a los aspectos técnicos y funcionales.

Este cambio de percepción no se limita a las marcas independientes, también ha entrado en el radar de grandes firmas de calzado. Un ejemplo es la colaboración entre Mustang y Juanjo López, médico personal del tenista Carlos Alcaraz, para desarrollar la línea Mustang Free, calzado barefoot ponible y, sobre todo, a precios asequibles.

López reconoce que "el barefoot siempre se ha asociado a un calzado bastante caro", pero subraya que el objetivo fue romper esa barrera. "Se buscó que fuera asequible para la población, sin renunciar a la calidad ni a los principios del calzado respetuoso", explica.

Aunque es una tendencia al alza, no todo vale para embarcarse en el barefoot.

"Debe tener forma de pie, permitir libertad de movimiento y simular la sensación de ir descalzo, pero protegiendo frente a elementos externos", explica el doctor. En otras palabras, "un calzado que no interfiera en la función natural del pie".

Una de las cuestiones que más interés despierta es adoptar el barefoot en la edad adulta. Aunque lo ideal es comenzar en la infancia, insiste en que "el pie también puede cambiar a mejor cuando se utiliza un calzado respetuoso". Eso sí, con una transición progresiva y plantillas intermedias durante varias semanas, para facilitar la adaptación.

Entre los beneficios menciona la mejora de juanetes incipientes, alteraciones en los dedos y el fortalecimiento general del pie. Este punto, el de la salud, es precisamente el que dio vida en un primer momento al proyecto de Koops.

"Creemos que el aspecto importa, no porque la estética sea un fin, sino porque si algo no te gusta visualmente no lo eliges, aunque sea saludable", subrayan las fundadoras de Koops. Su última colección, ZEN, responde precisamente a esa idea de integración en un armario cotidiano, sin renunciar a los principios técnicos.

La moda juega un papel decisivo en esta normalización. Igual que ocurrió con el calzado tabi, de origen milenario japonés concebido para separar el dedo gordo y favorecer el equilibrio, el barefoot ha encontrado en el diseño contemporáneo una vía para llegar al gran público.

Ambos comparten una misma lógica: cuestionar la forma estándar del zapato y recuperar la anatomía natural como punto de partida. En ambos casos, la estética ha sido determinante para la aceptación de un tipo de calzado que nace desde el respeto por la anatomía natural.