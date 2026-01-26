Defensa Civil de Gaza pide reabrir el paso de Rafah, tras identificación del último rehén

Junto a la liberación de los 20 rehenes vivos de Gaza, que se produjo con la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, la devolución de los 28 muertos era uno de los compromisos que Hamás tenía que cumplir en la primera fase del acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos.

"Tras la resolución del problema de los cadáveres israelíes, que la ocupación utilizó como pretexto para bloquear la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, hoy hago un llamamiento urgente a la comunidad internacional", señaló Basal.

El cuerpo de rescate palestino extendió su solicitud a "a todas las organizaciones de derechos humanos, a los mediadores y a las conciencias del mundo" porque "la situación en Gaza ha alcanzado una fase crítica y sin precedentes, con la ausencia de las condiciones de vida más básicas" y "esto requiere una acción inmediata y una responsabilidad global".

El portavoz subrayó que "miles de cadáveres yacen bajo los escombros, que no han sido recuperados desde el comienzo de la guerra debido a la falta de maquinaria pesada".

Además, "miles de civiles, entre ellos niños, mujeres y enfermos, siguen sufriendo los efectos de la guerra, soportando penurias que superan la capacidad humana".

En este contexto, la Defensa Civil Palestina ha pedido que se abra el paso fronterizo de Rafah para que entre la maquinaria pesada necesaria para poder retirar los escombros y recuperar los cadáveres, se facilite la entrega de ayuda humanitaria y médica, y comience el proceso de reconstrucción "sin demora".