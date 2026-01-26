Diputado opositor afirma que Evo Morales ya no está en Bolivia y se encuentra en México

“Evo Morales ya no está en Bolivia, está en México”, afirmó Zegarra en declaraciones a la prensa, y cuestionó la inacción del Ejecutivo frente al proceso judicial que involucra al exmandatario.

Consultado sobre el origen de su información, el legislador respondió “ya se van a enterar”.

Morales (2006-2019) es procesado por el delito de trata agravada de personas. La Fiscalía de la región sureña de Tarija lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando ejercía la Presidencia.

Tras dictar una orden de captura contra Morales en octubre de 2024 y declararlo en rebeldía a inicios de 2025 por no presentarse a las audiencias, el Ministerio Público presentó la acusación formal en octubre pasado.

Zegarra, del partido Libre, que lidera el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), sostuvo que el Gobierno tendría conocimiento de esta situación y denunció lo que calificó como un “silencio cómplice”.

“¿Por qué no han ejecutado hasta ahorita el mandamiento de apremio de Evo Morales? ¿Por qué no lo hacen?”, reclamó el diputado, quien se preguntó si el exmandatario “es el rey de este país” o “el emperador para que no se sujete a la ley”.

El diputado Zegarra reiteró su denuncia utilizando una frase popular “y hoy día, cuando el burro sale, quieren cerrar las puertas. Evo Morales, les vuelvo a decir, ya no está en este país. Está en México”.

Morales no ha aparecido públicamente en más de tres semanas y una de sus últimas publicaciones en redes sociales fue un mensaje al cumplirse 20 años desde que asumió por primera vez la Presidencia en 2006.

En ese texto, el exmandatario hizo un repaso de lo que consideró los principales logros de sus casi 14 años de Gobierno.

Morales señaló que cuando llegó al poder “Bolivia estaba sumida en una profunda crisis económica y social” y sostuvo que su gestión, hasta 2019, se caracterizó por recuperar el papel del Estado en la economía y construir un Estado incluyente".

La ausencia de Morales en su programa radial dominical por tercera semana consecutiva generó dudas sobre su paradero, mientras que versiones de sus allegados y del Gobierno difieren respecto a una eventual salida oficial del país y a su estado de salud, ya que personas cercanas al expresidente han asegurado que sufrió de dengue recientemente.

En su momento, la Policía no pudo ejecutar la orden de detención porque los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días para impedir el ingreso de los agentes al Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político del exgobernante en el centro del país, donde esos sectores hacen vigilia desde octubre de 2024.