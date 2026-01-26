Ecuador actualiza su política de educación ambiental para promover la sostenibilidad

La construcción de esta política contó con el aporte de más de 280 actores de los sectores público, privado, académico, comunitario y de la sociedad civil. De acuerdo al ministerio, el enfoque responde a los principales desafíos ambientales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

La presentación del documento se realizó en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se conmemora cada 26 de enero.

La estrategia tiene cuatro ejes: Agua y Océano, Patrimonio Natural, Calidad Ambiental y Cambio Climático, a través de los cuales se impulsarán procesos educativos que promuevan la sostenibilidad, el uso responsable de los recursos y la construcción de una cultura ambiental sólida "para las presentes y futuras generaciones", señaló la cartera de Estado.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que la política representa un "hito" para el país, ya que promueve "un modelo de desarrollo que avanza con justicia social y en armonía con la naturaleza".

"Esta estrategia fortalece la corresponsabilidad ciudadana y reafirma que no existe desarrollo sin conservación ni futuro sin una ciudadanía ambiental activa", añadió.

La funcionaria indicó que se busca que los ciudadanos sean "conscientes" de "todos los recursos que tienen en la mano", por lo que se implementarán proyectos con base en esta estrategia para lograr ese objetivo.