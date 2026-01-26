EEUU entrega a El Salvador a expresidente del Congreso condenado por pactar con pandillas

"Este día, hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral", publicó en X la Fiscalía.

Sin detallar si se trata de un proceso de extradición o deportación, la entidad investigadora indicó que "Quijano será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña".

Quijano fue juzgado en ausencia y durante el proceso, de acuerdo con la FGR, se presentaron "pruebas documentales, periciales y testimoniales, así como audios y videos, que demostraron reuniones directas con cabecillas y negociaciones a cambio de votos, incluyendo encuentros previos a la segunda vuelta electoral de 2014".

La Fiscalía señaló durante el juicio que Quijano realizó un pago de 50.000 y dos de 25.000 dólares a las tres principales pandillas, aunque no ganó la elección presidencial de 2014 y quedó por debajo del izquierdista Salvador Sánchez Cerén.

La condena fue emitida por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que también inhabilitó a Quijano para ejercer el cargo de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), del que el Congreso salvadoreño le retiró la inmunidad constitucional.