El 41 % de los peruanos se declara de derecha, frente al 29 % que lo hacía en 2021

El último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicado este lunes en el diario La República, revela que la tendencia política de los peruanos ha girado a la derecha en los últimos cinco años.

"A diferencia de hace cinco años, cuando la identificación con la izquierda y la derecha era relativamente similar (32 % y 29 %, respectivamente), ahora se observa un aumento de la identificación con la derecha (41 %), y una disminución de la identificación con la izquierda (22 %)", afirmó la investigadora principal del IEP, Patricia Zárate.

La encuesta planteó a los ciudadanos cómo se definen en una escala del 1 al 10, donde el 1 es izquierda y el 10 es derecha, y el resultado fue que el 22 % se declara de izquierda, el 37 % de centro y el 41 % de derecha.

Sin embargo, en enero de 2021 el 21 % de los encuestados se identificaba con la ideología de izquierda, el 32 % de centro y el 39 % de derecha.

Los resultados de este mes indican que los ciudadanos que se declaran de izquierda representan el 22 % en Lima, el 24 % en el ámbito urbano y un 31 % en el ámbito rural.

Por el contrario, la derecha alcanza el 46 % de los peruanos en Lima, el 40 % en el Perú urbano y el 34 % en el ámbito rural.

La derecha es más popular en hombres y mujeres de más de 50 años y de mayor nivel socioeconómico (48 %), mientras que los ciudadanos de entre 18 y 29 años se identifican en un 45 % con una ideología de centro y la izquierda recibe más apoyo en el sur y oriente del país.

Por otro lado, el candidato presidencial con mayor intención de voto sigue siendo el ultraconservador Rafael López Aliaga (14,7 %), seguido con el 8,1 % por la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia tras haber perdido en segunda vuelta las tres elecciones anteriores.

En tercer lugar, aparece Perú Primero, el partido del hermano del expresidente Martín Vizcarra, Mario Vizcarra (4,4 %), seguido por el humorista Carlos Álvarez, del partido derechista Perú país para Todos y el izquierdista Alfonso López Chau, de Ahora Nación, ambos con el 4 %.

El 44,5 % de los encuestados no menciona a ningún candidato favorito. El 27 % indicó estar muy interesado en las próximas elecciones, pero el 26 % señaló tener poco interés en las elecciones.

La encuesta se aplicó de manera telefónica a una muestra de 1.211 entrevistados a nivel nacional, entre el 16 y 21 de enero, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error del 2,8 %.