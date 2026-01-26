El 60 % de los dulces en Florida contiene arsénico, según investigación estatal

La investigación, realizada por el Departamento de Salud Estatal, analizó 46 productos de dulces de diez empresas para detectar metales pesados, se lee en un comunicado publicado por la oficina ejecutiva del gobernador.

Los resultados detectaron arsénico en 28 de los productos y motivaron "una evaluación más profunda de los posibles riesgos de exposición, especialmente para los niños".

Entre los productos contaminados se encuentran algunos elaborados por marcas populares como Nestlé (KitKat), Mars, Hershey o Mondelez International, entre otros, según un listado proporcionado por la iniciativa estatal 'Healthy Florida First'.

El arsénico es un elemento químico que se encuentra en la naturaleza y es altamente tóxico en su forma inorgánica, que puede hallarse en el agua, arroz o cereales. En su forma orgánica puede contaminar a mariscos o pescados.

Esta investigación se produce semanas después de que las autoridades sanitarias detectaran niveles elevados de ciertos metales pesados, incluido arsénico, en 24 productos de fórmula infantil vendidos en internet o en tiendas por algunas de las marcas más populares.

'Healthy Florida First' es una iniciativa de salud pública que fue lanzada a finales del año pasado por el estado de Florida para velar por la transparencia alimentaria y la rendición de cuentas de las empresas de productos de consumo.