El 78 % de docentes de la UE se enfrentaron a incidentes de antisemitismo, según la Unesco

El estudio 'Abordar el antisemitismo a través de la educación', revela que un 27,4 % de los profesores encuestados -en total, 2.030 educadores de 23 países de la Unión Europea- ha sido testigo de nueve o más hechos antisemitas.

Adicionalmente, el 61 % de los docentes interrogados declararon haberse visto confrontados a negacionismo o deformación de los hechos ligados al Holocausto entre sus alumnos, y uno de cada diez señaló experimentarlo con frecuencia.

"El discurso de odio, en particular el antisemitismo y la negación del Holocausto, han alcanzado niveles sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial", señaló el director general de la Unesco, Jaled al Anani, con ocasión de la publicación del estudio este martes, coincidiendo con el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

"La mayoría de los docentes -prosiguió el exministro egipcio- nunca han recibido formación específica para hacer frente a esta realidad".

Al Anani resaltó la especial dificultad para abordar el antisemitismo y el negacionismo del Holocausto desde las aulas en paralelo al desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), además de recordar que la Unesco proporciona recursos para capacitar a docentes en más de una treintena de países.

De los educadores que participaron en la encuesta, realizada entre agosto de 2024 y mayo de 2025, uno de cada diez declaró haber sido testigo de al menos una agresión física contra alumnos judíos, mientras que cerca de la mitad (44 %) tuvo que hacer frente a gestos o símbolos nazis.

"En términos generales -señalan los autores-, alrededor de tres cuartas partes de los docentes indicaron que las escuelas y los docentes tenían la responsabilidad de abordar el antisemitismo contemporáneo", pero al pensar desde un ángulo personal, solo "algo más de la mitad de los docentes (57,2 %) afirmaron que para ellos era muy importante reconocer y responder al antisemitismo".

Tan solo la mitad de los encuestados formaban en sus aulas sobre antisemitismo (47,6 %), si bien la mayoría de las respuestas negativas estuvieron relacionadas con motivos curriculares, ya que esta clase de contenidos tienden a estudiarse en la asignatura de historia y haciendo referencia al Holocausto.

"Esto parece contribuir a que el antisemitismo se pase por alto como un problema contemporáneo", alertaron los autores.

Entre las conclusiones preocupantes también se refleja que casi un cuarto de los profesores han experimentado que otros colegas incurrían en conductas antisemitas.

En general, los docentes expresaron una confianza relativamente alta en su conocimiento y capacidad para debatir, reconocer y responder al antisemitismo. Pero "los niveles de confianza no siempre reflejaban" ese conocimiento manifestado, puntualiza la Unesco, "ya que muchos profesores tenían ideas erróneas sobre lo que significa el antisemitismo".

Todos estos fenómenos se han acentuado desde los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el posterior conflicto y la crisis humanitaria en Gaza, detalla el estudio, si bien los niveles de antisemitismo eran ya altos anteriormente.

Ese contexto, no obstante, ha llevado a que "las comunidades judías de todo el mundo hayan sido objeto de ataques y amenazas por un nivel de odio antisemita sin precedentes en las últimas décadas".