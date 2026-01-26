El chavismo pide apoyo al "mundo entero" para lograr la liberación de Maduro y su esposa

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró que hoy siguen "pidiendo apoyo al mundo entero para lograr y alcanzar" la libertad de ambos, lo que señaló como una "tarea sin descanso".

En la habitual conferencia de prensa semanal del partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el dirigente chavista reiteró que Maduro y Flores fueron víctimas de un "secuestro" y el país suramericano de un "artero ataque".

Por tanto, prosiguió, hoy siguen "exigiendo al mundo que se pronuncie y haga algo" para que Maduro y su esposa "estén aquí en Venezuela nuevamente".

Entretanto, dijo, el Gobierno chavista, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene que "seguir gobernando y seguir avanzando".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Nuestro pueblo sabe que estamos pasando por una situación que no es la queríamos, pero sabe que no nos vamos a detener", agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la captura, el chavismo ha organizado prácticamente a diario actividades, en su mayoría marchas, para exigir la liberación de Maduro y Flores, lo que se prevé que continúe en febrero, a propósito también de fechas recordadas todos los años por el partido gobernante, como el día 4, cuando conmemoran el fallido golpe de Estado de 1992 que encabezó el entonces teniente coronel Hugo Chávez.

El chavismo pidió el viernes la liberación con una exhibición de drones que formaron sobre el cielo caraqueño frases de apoyo e imágenes de la pareja presidencial, horas después de que más de un millar de simpatizantes oficialistas se movilizaran en la capital.

El sábado, el Concejo Municipal de Caracas, dominado por el chavismo, anunció que se dirigirá ante "organismos multilaterales" para reclamar la liberación.

También la semana pasada, el hijo de Maduro y los de Flores, así como las hermanas del gobernante, solicitaron al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, que exija al Gobierno estadounidense liberarlos de manera "inmediata".