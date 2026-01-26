El discurso de Macron en Davos se convierte en un 'hit' musical en las redes sociales

Las creaciones que suman ya cientos de miles de 'me gusta' tienen dos fuentes de inspiración: las gafas de sol estilo aviador que Macron portó en Davos para ocultar un derrame en un ojo y la expresión inglesa (pronunciada con acento francés) 'For sure' (sin duda o sin duda alguna), usada en varias ocasiones por el dirigente en su intervención del 20 de enero.

Si ese discurso incomodó al presidente estadounidense, Donald Trump, por ser una respuesta al deseo de Washington de anexionarse Groenlandia, resultó una mina para numerosos artistas, más o menos conocidos, como el compositor French Fuse, el dúo Trinix, Bilal Hassani o DJ Bens.

Este último, portando unas gafas de sol parecidas a las de Macron, colgó en sus redes un vídeo grabado en una discoteca en la que mezcla partes del tema 'Let's Go' de David Guetta (leyenda del electro francés) con los 'For sure' del Jefe de Estado. El 'remix' desató el júbilo entre los cientos de espectadores.

Trinix (2,3 millones de abonados en Instagram) hizo una mezcla que evoca a la que un artista sudafricano hizo de Donald Trump en la campaña de 2024 (la parodia 'Eating the cats', 'comiendo gatos'), mientras que French Fuse (8,5 millones de abonados en todas las redes) optó por un acompañamiento de piano y de instrumentos de viento.

La inesperada notoriedad de Macron entre el público más joven contrasta con su popularidad bajo mínimos en Francia.

Según un reciente sondeo, la aprobación del presidente está por debajo del 20 %, solo empeorada, al menos este siglo XXI, por la del socialista François Hollande (2012-2017).