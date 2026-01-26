El Ejército sudanés expulsa a las FAR de dos zonas estratégicas en el sur del país

La fuerza conjunta recuperó la zona de Habila, en el estado meridional de Kordofán del Sur, donde infligió "numerosas bajas" a las FAR y sus aliados -el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N)-, destruyó vehículos de combate y se incautó de otros automóviles, armas y municiones, según declararon a EFE fuentes sobre el terreno.

Asimismo, soldados del Ejército publicaron vídeos que muestran su presencia en la localidad, que se encuentra en la carretera que une Dilling y Kadugli, capital del estado de Kordofán del Sur, tras los enfrentamientos con los paramilitares y el SPLM-N.

En su avance esta mañana, el Ejército efectuó un amplio operativo en las zonas de Kurtala, Kaluji y Al Titel, al este de la ciudad sitiada de Dilling, en el mismo estado de Kordofán del Sur.

De acuerdo con estas fuentes, las fuerzas gubernamentales están a punto de romper el asedio paramilitar impuesto a Dilling y alertaron de la posibilidad de que se reanuden los combates en torno a Habila, considerada un eje clave que las partes en conflicto se disputan debido a su importancia logística.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las FAR y el SPLM-N llevan sitiando las ciudades de Kadugli y Dilling aproximadamente dos años y continúan realizando bombardeos de artillería y ataques con drones contra ambas ciudades, que han causado decenas de muertos y heridos durante el último período.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, el Ejército anunció también la toma de control de la zona de Al Silk, en la región de Nilo Azul, en el sureste del país, tras un ataque del SPLM-N y las FAR.

"Las Fuerzas Armadas infligieron graves pérdidas humanas y materiales a la milicia, lo que provocó el colapso de sus líneas y la retirada de los elementos restantes de la estratégica zona de Al Silk", informó el Ejército en un comunicado.

Según la nota, la operación forma parte de un plan más amplio para restablecer la seguridad y la estabilidad en la región, y consideró la captura de Al Silk una "medida estratégica" que asegura rutas vitales y corta las líneas de suministro a las fuerzas del SPLM-N y las FAR.

El comunicado añadió que el Ejército mantiene el control total sobre el estado de Nilo Azul y que sus operaciones continúan para garantizar que no reaparezcan amenazas armadas.

Estos avances se producen durante la guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar, que comenzó a mediados de abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares.