El Gobierno de Italia declara el estado de emergencia en el sur por el temporal

La medida, aprobada por el Consejo de Ministros según recogen medios locales, busca dar respuesta inmediata a los daños provocados por la borrasca Harry que la semana pasada azotó el país con lluvias torrenciales y vientos superiores a los 120 kilómetros por hora.

Aunque no se han registrado víctimas mortales, los daños materiales estimados, que inicialmente se cifraron en 500 millones de euros, ya superan los 750 millones.

El ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, explicó que en los próximos días, el Gobierno adoptará "una nueva medida interministerial" para la restauración y reconstrucción de las infraestructuras dañadas, una vez las regiones completen el reconocimiento "detallado" de los daños.

Las actividades de reconstrucción serán coordinadas por los respectivos presidentes regionales, quienes han sido nombrados comisarios delegados.

Mientras se evalúan los daños en el sur, el departamento de Protección Civil mantiene la alerta amarilla por riesgo hidrogeológico en las regiones de Calabria, Campania, Cerdeña, Sicilia y Véneto ante la previsión de nuevas precipitaciones.

Un nuevo temporal ya ha obligado a cortar carreteras este lunes y ha provocado corrimientos de tierra, siendo la isla de Sicilia la zona más golpeada.

La situación más crítica se registra en el municipio siciliano de Niscemi, donde una amplia franja de terreno ha cedido tras días de lluvias intensas, obligando a evacuar aproximadamente a mil personas, informó el organismo de Protección Civil en un comunicado.

Las impactantes imágenes de edificios suspendidos al borde de un gran desnivel recorren Italia después de que una extensa porción de terreno colapsara tras varios días de intensas lluvias, lo que obligó a evacuar por completo a un barrio entero.