El mayor apagón de este lunes en Cuba dejará a un 61 % de la isla a la vez sin corriente

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024 debido a la falta de divisas para adquirir el combustible suficiente y a las constantes averías de las centrales térmicas, que acumulan décadas de explotación.

El corte del suministro de crudo venezolano a Cuba tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está empezando a afectar al país, agravando los cortes eléctricos y disparando las filas en las gasolineras.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.293 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.957 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.987 MW.

Actualmente, nueve de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

El informe de la UNE ha dejado de especificar en los últimos días la cantidad de centrales de generación distribuida (motores) no operativos por falta de combustible (diésel y fueloil) y lubricante, un dato clave para constatar el efecto del fin del petróleo venezolano para Cuba.

Sin embargo, por el resto de cifras publicadas, todo parece indicar que el número de motores parados está aumentando en los últimos días hasta cifras récord, muy por encima de los 1.000 MW.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.