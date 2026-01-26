El ministro de Exteriores turco analiza con Hamás la segunda fase del plan de paz en Gaza

El Ministerio de Exteriores publicó varias fotos de Fidan y del negociador palestino junto a sus delegaciones.

El ministro turco fue designado este mes por la Casa Blanca como uno de los once miembros del 'comité ejecutivo para Gaza', uno de los cuatro órganos creados por el presidente estadounidense, Donald Trump. para pacificar y gestionar la Franja de Gaza bajo su dirección.

Fidan acudió el jueves pasado al Foro de Davos en Suiza, donde firmó junto a varios presidentes y altos cargos internacionales una Carta de una 'Junta de Paz" internacional bajo mando directo de Trump.

Durante la reunión de hoy, Fidan informó a Al Haya sobre las actividades diplomáticas para la defensa de los derechos de los gazatíes en la Junta de Paz y en otras plataformas, señala la agencia oficialista turca Anadolu.

Fidán y Al Haya se reunieron ya el 24 de diciembre pasado en Ankara para una reunión similar, y también el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió el año pasado una delegación de Hamás en visita oficial.