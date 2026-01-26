El oro supera los 5.100 dólares y el precio de la onza duplica su valor en año y medio

Tras superar la onza troy por primera vez en su historia los 5.000 dólares en el inicio de esta sesión, a medianoche, a las 7.51 horas (6.51 GMT) el metal dorado alcanzó su récord intradía en 5.111,07 dólares, 123,58 dólares más que al cierre del viernes (4.987,49 dólares), equivalentes al 2,48 %.

Después de que la onza rebasó el precio de 5.100 dólares, la cotización del oro se replegó sin perder de vista esa cotización y a las 18.15 horas (17.15 GMT) subía el 2,09 %, hasta 5.091,81 dólares.

Por su parte, el precio de la plata ha vuelto a revalidar sus máximos históricos esta tarde y a las 18.16 horas (17.16 GMT) se negociaba a 115,1621 dólares, 11,97 dólares más que el viernes, lo que implica una subida del 11,6 %.

En lo que va de año, el oro sube cerca del 20 %, en concreto el 18,33 % si se compara el récord de esta mañana con el cierre de 2025 (4.319,37 dólares).

Por su parte, la plata sube un 60,7 % sobre el máximo de esta tarde (terminó el año pasado en 71,6633 dólares), aunque su precio está más condicionado por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, a este metal y por la situación de los inventarios, según el analista de XTB Manuel Pinto.

De este modo en cerca de año y medio el precio del oro ha duplicado su valor, al pasar de 2.508,1 dólares el 16 de agosto de 2024 a los aproximadamente 5.100 actuales.

Los metales preciosos han visto impulsados sus repuntes después de que la semana pasada el mensaje del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) se centrara en la necesidad de prepararse para un orden mundial menos estable.

A ello se suman las persistentes tensiones geopolíticas, con la última amenaza de Trump a Canadá, a la que impondrá aranceles del 100 % en caso de que llegue a un acuerdo comercial con China.

Entre el ruido geopolítico, los mensajes sobre un posible anuncio de un nuevo presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) esta semana y las proyecciones de la Casa Blanca, que sitúan el crecimiento de la economía de Estados Unidos entre el 4 y el 5 % en términos reales —el doble de las previsiones de consenso—, aumenta la presión política para impulsar la economía mediante una bajada de tipos.

Mientras la dirección futura de la política monetaria de la Reserva Federal genera dudas, no ocurre lo mismo con la actuación de otros bancos centrales, que continúan incrementando sus compras de oro a un ritmo acelerado, según Manuel Pinto.

El crecimiento de la deuda, las compras de los bancos centrales, los estímulos monetarios y la debilidad del dólar con el euro, que se aprecia cerca del 1 % y se cambia a 1,185 unidades, se consolidan así como algunos de los principales catalizadores de los máximos históricos del metal, según consideran los analistas.

Pinto también ha indicado que en el precio del oro influye su oferta limitada; los ataques de Trump a la independencia de la Reserva Federal; las intervenciones estadounidense y japonesa en los mercados de divisas y la creciente tensión geopolítica.

Así, además del ataque frontal de Donald Trump sobre Europa con el intento de anexión de Groenlandia, y otros focos de tensión internacional, los mercados anticipan que "va a ocurrir algo de cara a los próximos meses en el Canal de Panamá, en Cuba, en Colombia, e incluso en Brasil".

En este sentido, el analista de Mercados de eToro, Javier Molina, ha considerado que, con esta subida, el oro está enviando una señal "no de pánico, sino de cobertura", y ha explicado que algunas carteras están ajustando protección ante un entorno institucional más incierto.

En su opinión, el hecho de que las bolsas no hayan corregido con fuerza indica que no estamos ante un impacto económico, sino ante una fase de reajuste de percepciones.

Por su parte, el director de Inversiones de UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, ha afirmado que los argumentos a favor del oro siguen siendo sólidos, por lo que apuesta por el mantenimiento del activo en las carteras, y sitúa el precio objetivo (a medio plazo) del metal dorado en 5.400 dólares la onza.