El presidente de Colombia participará en el foro económico en Panamá, anuncia el CAF

Ciudad de Panamá, 26 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe que se celebrará esta semana en Panamá para abordar cómo posicionar a la región en el escenario global, informó este lunes el CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, organizador del evento junto con el Gobierno panameño.