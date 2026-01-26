El presidente portugués promulga la ley que regula la actividad de los grupos de presión

En un comunicado en su página web, la Presidencia lusa informó que Rebelo de Sousa promulgó la ley que "aprueba normas de transparencia aplicables a entidades privadas, nacionales y extranjeras, que hagan representación legítima de intereses ante entidades públicas, y crea el Registro de Transparencia de la Representación de Intereses".

En su nota, la oficina del presidente subrayó que Rebelo de Sousa ha adoptado este paso "al considerar que se han tomado en consideración las cuestiones principales que justificaron el veto anterior".

El texto actual fue aprobado con los votos a favor de todos los partidos menos del Partido Comunista Portugués (PCP) y estipula la formación de un registro de transparencia, que será público y estará gestionado por el Parlamento.

Los grupos de presión deben estar inscritos en ese registro antes de que les sea concedida una audiencia o para participar en las reuniones que promuevan, y quien no cumpla con sus obligaciones legales puede acabar suspendido o que se le prohíba tener contactos institucionales o tomar parte en consultas públicas.

La versión anterior fue vetada en 2019 por Rebelo de Sousa, quien explicó en su día que tenía varias lagunas, entre ellas que el texto no preveía su aplicación a la figura del presidente del país y a que se había omitido la declaración de los ingresos percibidos por la persona física registrada.