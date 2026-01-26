El sobrino del exgeneral Prabowo nombrado vicegobernador del banco central indonesio

El aval fue concedido durante una reunión de una comisión parlamentaria que analizaba la nominación de Djiwandono, impulsada por el propio Prabowo, que ya había suscitado críticas ante una posible falta de independencia en la institución de Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático.

"Durante la reunión interna, se acordó que Thomas Djiwandono reemplazará a Juda (Agung) como vicegobernador del Banco de Indonesia (BI)", indicó a los medios el legislador Mukhamad Misbakhun, quien lideró la citada comisión parlamentaria que evaluó "la idoneidad y honorabilidad" de los candidatos al puesto.

El BI anunció el pasado lunes la renuncia del vicegobernador Juda, quedando una vacante por la que competían Djiwandono y otros dos funcionarios de la autoridad monetaria.

El mercado y la sociedad indonesia ya respondió la semana pasada con nerviosismo a la idea de que el sobrino de Prabowo se convirtiera en uno de los cinco vicegobernadores del banco central.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, el ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi, defendió entonces la independencia del ente al asegurar que el nuevo vicegobernador deberá dejar su cargo en el gobierno, al que opta su predecesor.