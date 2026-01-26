El vino español busca exportar su calidad y variedad con The Wine Edition en Madrid Fusión

Madrid Fusión comenzó en el recinto madrileño de Ifema su vigésima cuarta edición, que espera superar los más de 26.000 visitantes profesionales de 2025, con más de 200 expositores y 300 ponentes hasta el 28 de enero.

La consejera delegada del ICEX España Exportación e Inversiones, Elisa Carbonell, recordó que España exporta el 70 % de la producción del vino, lo que representa un "reto" a la hora de transmitir unos valores claros con la marca España.

El vicepresidente de Madrid Fusión, Benjamín Lana, apuntó que trabajan en este congreso para "reconquistar" a la gente y volver a convertir el mundo del vino en algo "lo más abierto y social posible".

En su opinión, la comida es "uno de los mejores momentos en los que el vino se desenvuelve", por lo que Madrid Fusión es "el mejor evento del mundo" para desarrollarlo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En esta sexta edición hay dos novedades: el congreso se abre al público con el auditorio principal hasta completar aforo para acercar el conocimiento del vino a todos los visitantes y se habilita una nueva zona "Food&Wine", donde se ofrecerán degustaciones, propuestas de maridaje y experiencias sensoriales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El programa ofrece una parte teórica con ponencias, catas y debates para aportar una perspectiva completa sobre las tendencias en la industria vitivinícola, así como degustaciones guiadas por expertos y exposiciones sobre el sector.

"Vinomio 60" será otra actividad que, en formato de una hora, busca "explorar la unión indisoluble entre el plato y la copa" de la mano del sumiller del restaurante EMi, Miguel Ángel Millán, y del chef Rubén Hernández, entre otros participantes.

"The Wine Edition Wines from Spain" celebrará el último día del congreso el VI Premio Juli Soler al talento y el futuro del vino para jóvenes profesionales con proyección en distintos ámbitos del sector.

En Madrid Fusión 2026 está previsto que intervengan 300 ponentes nacionales e internacionales, entre ellos la chef peruana Pía León, recientemente nombrada la mejor cocinera del mundo, o el mexicano Santiago Muñoz, declarado el mejor panadero del mundo en 2025.

Con el lema "El cliente toma el mando", la feria servirá para analizar el futuro de la restauración, más centrada en el cliente, que ya no es un comensal pasivo, sino un cliente más informado, más exigente y con más criterio.