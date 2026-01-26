Elevan a 73 los cuerpos recuperados del incendio en un centro comercial en Pakistán

“En total, 82 personas estaban desaparecidas, de las cuales se han recuperado hasta el momento 73 cuerpos o restos de cuerpos”, declaró el lunes a EFE Sajid Hussain, portavoz del servicio Edhi, encargada del operativo.

Hasta ahora, solo 23 de los 73 cuerpos recuperados han podido ser identificados mediante pruebas de ADN.

Mientras continúa el proceso de identificación, las autoridades se enfrentan a dificultades, ya que muchas víctimas sufrieron quemaduras tan graves que su identificación resulta complicada, declaró a EFE Daniyal Siyal, portavoz de la Corporación Metropolitana de Karachi.

En muchos casos, el intenso calor ha destruido los tejidos blandos y degradado el ADN, lo que complica tanto la recuperación de los cuerpos como la confirmación forense. El proceso de identificación se ha visto considerablemente ralentizado por el estado de los restos recuperados del lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“En muchos casos, solo se recuperaron algunos restos corporales, que se desintegraron al tocarlos”, declaró Siyal a EFE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El funcionario también informó que el centro comercial será clausurado el lunes.

“El centro comercial se clausura hoy y comenzará el proceso de demolición”, dijo al tiempo que añadió que “la operación de búsqueda y rescate continúa antes de que se selle el edificio”.

El gobierno ha constituido un comité para investigar las causas de la catástrofe. Los comerciantes han declarado que el incendio causó pérdidas por más de 54 millones de dólares, una cifra superior a las estimaciones iniciales de 18 millones de dólares.

Este se ha convertido en uno de los incendios más devastadores de la ciudad en la última década.