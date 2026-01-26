Emiratos Árabes no permitirá que se use su territorio para acciones militares contra Irán

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí reafirmó "el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de no permitir que su espacio aéreo, territorio ni aguas se utilicen en acciones militares hostiles contra Irán y de no proporcionar apoyo logístico alguno al respecto".

En ese breve texto, dijo que el diálogo y la adhesión al derecho internacional, así como a la soberanía estatal, constituyen "las bases más eficaces para abordar las crisis actuales", y subrayó el interés de Abu Dabi de resolver las disputas "por la vía diplomática".

Este comunicado se produce después de que hace dos días el responsable del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), almirante Brad Cooper, y el jefe del Estado Mayor de Israel, teniente general Eyal Zamir, mantuvieron una serie de reuniones en Israel.

Además, el jefe de la Autoridad de Aviación Civil israelí, Shmuel Zakay, advirtió ayer, domingo, a las aerolíneas extranjeras de que la región experimentará un "periodo sensible" durante esta semana, según informó el canal 12 de la televisión israelí.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en varias ocasiones con una intervención en Irán desde el comienzo de las protestas a finales de diciembre por la caída de la moneda nacional, el rial, y que pronto se extendieron para pedir el fin de la República Islámica.

Irán ha asegurado que responderá a cualquier intervención de Estados Unidos y ha señalado que si se produce un ataque considerarán objetivo militar todas las bases estadounidenses en la región.