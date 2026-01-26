Enfermeras en huelga en Nueva York volverán a huelga mañana tras progreso en negociación

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA) indicó en un comunicado que dos hospitales, Mount Sinai y New York-Presbyterian, se han comprometido a mantener las prestaciones de los seguros sanitarios de sus enfermeras, uno de los mayores puntos de fricción en la negociación.

El sindicato señaló que los dos grupos hospitalarios han accedido a mantener la cobertura sanitaria "actual y de alta calidad sin recortes" gracias a la mediación, pero aún deben alcanzarse acuerdos tentativos para un nuevo convenio para todas las enfermeras, ya que el anterior caducó al finalizar el año pasado.

Las enfermeras en huelga suspendieron los plantones de este domingo y de hoy lunes debido a la emergencia por la tormenta invernal que afecta al noreste de Estados Unidos, pero volverán mañana martes, agrega la nota.

Las enfermeras "están listas y dispuestas a negociar de buena fe en otros temas prioritarios para alcanzar contratos justos cuando los mediadores nos llamen a la mesa", declaró la NYSNA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El sindicato, que representa a los profesionales de los grupos hospitalarios Montefiore, NewYork-Presbyterian y Mount Sinai, exige aumentos salariales para compensar la inflación, a la vez que lucha por mantener las protecciones contra la falta de personal que obtuvieron tras un paro de tres días hace tres años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, amplió este domingo una declaración de emergencia que permite a profesionales sanitarios de otros estados trabajar en los puestos desatendidos por las enfermeras en esta huelga, que comenzó el pasado 12 de enero y es ya histórica en el estado.

Tanto Hochul como el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien ha mostrado su apoyo a las enfermeras acompañándolas en sus manifestaciones, han instado a las partes a seguir negociando.