España alberga la mayor biblioteca sobre estudios asiáticos en el mundo hispanohablante

La donación consiste en unos 3.000 libros sobre los ámbitos de estudio de ese profesor de Literatura de Asia Meridional y de Lingüística de la Universidad de Michigan (EE.UU.), que incluyen el sánscrito, hinduismo, budismo o yoga, entre otros, según informó UMA este lunes en un comunicado.

Madhav Deshpande, miembro del 'Oxford Centre for Hindu Studies,' es uno de los más importantes estudiosos en los campos de la lingüística histórica y la sociolingüística de las lenguas indoarias, y el sánscrito en particular. También realizó importantes estudios en la tradición filosófica india, tanto hindú como budista.

La donación de Deshpande fue recibida en la Facultad de Estudios Sociales y de Trabajo de la UMA y se integrará en la colección de Asia Oriental-Corea, aunque actualmente se está trabajando en su catalogación para ponerla a disposición del público.

La UMA, que cuenta ya con una importante colección de libros sobre Asia, en especial de Corea, refuerza así su papel en el ámbito de los estudios asiáticos afianzando su condición de biblioteca de referencia sobre la India Antigua y sus tradiciones, y en general sobre Asia, tanto en España como en el mundo hispanohablante.

