España expulsa al embajador de Nicaragua tras "injusta expulsión" del español en Managua

La orden de expulsar al actual embajador de Nicaragua en España, Maurizio Carlo Gelli, y a otro diplomático de la legación nicaragüense fue dada ayer, domingo, aunque no ha trascendido hasta este lunes.

En cuanto al embajador español en Nicaragua, Sergio Farré Salvá, llevaba menos de dos meses en el puesto.

"El Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua", aseguró el Ministerio de Exteriores.

En respuesta, el Gobierno español llamó a consultas a su entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, y rechazó de forma "tajante" las acusaciones del Gobierno nicaragüense.

Posteriormente, en 2023, el Gobierno de Nicaragua expulsó y despojó de su nacionalidad a centenares de diplomáticos, ex funcionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes, entre otros.

Ante esta situación, España ofreció la nacionalidad española a todos ellos, además de a otros opositores aún encarcelados en Nicaragua.