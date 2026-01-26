España rechaza las críticas "inaceptables" de Trump a la OTAN en Afganistán

Robles se expresó así en su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso para explicar las misiones militares en el exterior.

El pasado jueves, en una entrevista en el canal estadounidense Fox News, Trump minimizó el rol de sus aliados de la OTAN en la guerra de Afganistán entre 2001 y 2021, asegurando que sus contingentes permanecieron "un poco alejados de las líneas del frente".

Robles quiso rendir un homenaje muy especial a los 97 españoles militares que perdieron la vida en Afganistán cumpliendo con la misión de la OTAN y a los 86 que resultaron seriamente heridos que, en palabras de la ministra, "merecen un respeto".

"No vamos a aceptar que nadie nos dé lecciones. El compromiso de España con Afganistán fue claro, preciso en los años en los que estuvimos", concluyó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

España ha participado, durante 19 años (2002-2021), con las fuerzas de la OTAN que han luchado contra la insurgencia y ayudado a la reconstrucción del país, en la misión Resolute Support (Apoyo Decidido). Una tarea en la que están implicados alrededor de 13.000 militares de 42 países, según el Ministerio de Defensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta operación sustituyó a ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad), puesta en marcha a finales de 2001 para apoyar al Gobierno provisional de Afganistán.