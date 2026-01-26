España seguirá reforzando el sistema energético ucraniano ante los ataques rusos

"Apoyamos a Ucrania de todas las formas posibles para alcanzar una paz justa y duradera", añadió a través de la red social X, después de que Sibiga le llamara por teléfono para informarle de los efectos de los ataques masivos al sistema energético ucraniano que Rusia ha llevado a cabo desde el 9 de enero.

España ya ha suministrado a Ucrania en diversas fases de la guerra generadores eléctricos y medios de defensa antiaérea.

Sibiga también abogó en la conversación con Albares por incrementar las sanciones contra Rusia y por el proceso de negociación para lograr una paz "justa y duradera", según informó el titular ucraniano en referencia a los contactos trilaterales que Kiev, Moscú y Washington empezaron el pasado viernes en los Emiratos Árabes Unidos para buscar una salida negociada a la guerra.

Según Sibiga, que dio las gracias a España por su apoyo a la integración europea de Ucrania, la llamada sirvió además para coordinar posiciones con su homólogo español de cara a próximos eventos internacionales.

