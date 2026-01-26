Excargo de Marina preso por contrabando de combustible pide a Sheinbaum revisión del caso

A través de una carta escrita por él que fue difundida este lunes por su defensa legal, el exalto cargo de la Marina se dirige a Sheinbaum para solicitar su intervención en su caso judicial, al considerar que está siendo ejecutado con un "efecto corruptor", lo que hace que le esté siendo "imposible llevar a cabo una defensa adecuada" porque le tratan "como culpable".

En este proceso ve una "mala actuación" de la Secretaría de Marina (Semar), de la que formaba parte hasta que le dio de baja del cuerpo el pasado diciembre, así como del Ministerio Público, de modo que -dijo- no puede defenderse del delito que "pareciera que forzosamente se me quiere hacer culpable".

El vicealmirante preso asegura que su caso está "lleno de imprecisiones" y afecta a su mujer y sus hijas menores, a quienes les quedará "una huella para toda la vida al quererme culpar de algo que yo no hice ni tuve participación alguna".

Por todo ello, le pide a la presidenta de México que revise su situación "de la manera más atenta", para así "hacer justicia" y que no se "fabriquen culpables".

"Mantenerme en una celda en medio de un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia", concluye en la misiva.

Al ser preguntada por esta cuestión en su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum respondió que no vio la carta, si bien aseguró a la prensa que "cuando la vea con gusto les comento".

El ex alto cargo de la Marina fue detenido en septiembre por su presunta implicación en una red de contrabando de combustible, conocido en México como 'huachicol fiscal', tras lo cual está recluido en el penal del Altiplano, en el céntrico Estado de México.