Gobierno alemán confía que Justicia de EEUU esclarecerá muerte de hombre abatido por ICE

"Confiamos en la Justicia estadounidense y damos por sentado que el caso se investigará con celeridad y se esclarecerá de acuerdo con los principios del Estado de derecho", dijo en una rueda de prensa ordinaria Sebastian Hille, portavoz adjunto del Ejecutivo alemán.

Rechazó entrar en una "evaluación detallada de procedimientos y comportamientos" en torno a este incidente, pero aseguró que, naturalmente, el Gobierno alemán está siguiendo de cerca los acontecimientos en Minnesota.

Subrayó que no le corresponde ni a él ni al Gobierno alemán juzgar los hechos, sino que "es tarea de la justicia estadounidense investigarlo".

"No tenemos información propia sobre los hechos, seguimos el caso, como pueden estar seguros, y partimos de la base de que la Justicia estadounidense lo investigará y esclarecerá", zanjó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fue abatido por agentes del ICE el sábado por la mañana en una calle de Minneapolis, tras ser reducido cuando grababa con su teléfono móvil a los agentes durante una manifestación contra la política migratoria de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.