Gobierno de EEUU planea invertir 1.600 millones de dólares en minera de tierras raras USAR

La empresa, con sede en Oklahoma, anunció este lunes que firmó una carta no vinculante con el Departamento de Comercio de EE.UU. y con el de Energía, para una colaboración que incluye un préstamo de 1.300 millones de dólares y una financiación federal de 277 millones de dólares, con el fin de impulsar la construcción de una planta de fabricación de imanes en Oklahoma y una mina en un yacimiento de tierras raras en Texas.

Esta nueva inyección de capital en el sector es el último intento de Trump de construir en EE.UU. una cadena de suministros de estos metales que sea más sólida y garantizar su autonomía en un sector dominado por China, su principal competidor.

En marzo pasado, el mandatario firmó una orden ejecutiva para impulsar la producción nacional de minerales y explotación de tierras raras.

Este movimiento del Gobierno de EE.UU. refleja, según la compañía, la importancia estratégica de su plataforma 'de la mina al imán' en "el cierre de la brecha de suministro de elementos de tierras raras y minerales críticos para industrias esenciales que sustentan la seguridad nacional" del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Esta colaboración histórica con el Gobierno de EE.UU. representa un paso transformador en la misión de USAR de asegurar y hacer crecer una cadena de valor nacional de tierras raras resistente e independiente", afirmó Barbara Humpton, directora ejecutiva de la compañía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También afirmó que la empresa que dirige está "en condiciones de acelerar el desarrollo de importantes capacidades nacionales que son esenciales para la seguridad nacional de Estados Unidos, la competitividad económica mundial y las tecnologías críticas del futuro".

A la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de USA Rare Earth se disparaban por encima del 20 %.