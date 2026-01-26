Israel sigue buscando el cuerpo del último rehén en un cementerio musulmán de Gaza

La Radio del Ejército israelí publicó este lunes unas imágenes aéreas de dron durante la operación de búsqueda del cuerpo, que bautiza 'Corazón Valiente', en las que se ven excavadoras removiendo la tierra del cementerio, rodeado por edificios destrozados por los bombardeos israelíes.

En una de las imágenes se ve un bloque de hormigón amarillo, que usa en algunas zonas el Ejército israelí para marcar por dónde transcurre la línea amarilla que separa la zona controlada por Israel (al este) y el resto del enclave, donde viven sus dos millones de habitantes (al oeste).

Según fuentes en la Franja, el cementerio donde Israel está llevando a cabo la búsqueda del cuerpo se llama Al Batsh y está situado un poco al este de la calle Salah al Din, en el barrio de Shujaia de la ciudad de Gaza (norte del enclave palestino), controlado casi en su totalidad por las tropas israelíes.

Hamás, por su parte, este domingo insistió en un comunicado en que han proporcionado a los mediadores -Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos- toda la información que está "en su poder" sobre la ubicación de los restos del rehén Ran Gvili.

Israel decidió este fin de semana emprender la búsqueda del cuerpo del rehén después de que las fuerzas de Hamás, asistidas por la Cruz Roja, lo hicieran sin éxito a principios de enero en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza.

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la madrugada de este lunes que el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza, será reabierto solo para el paso de personas, una vez finalice la búsqueda del cuerpo del último rehén aún en Gaza.