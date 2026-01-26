Italia protesta ante Israel por amenazas de un colono armado a carabineros en Cisjordania

Los "carabinieri" (policía militarizada italiana) se encontraban ayer domingo realizando una visita preparatoria para una misión de los embajadores de la Unión Europea (UE) en un poblado cercano a Ramala, ubicado en territorio de la Autoridad Nacional Palestina.

Los agentes, que portaban pasaportes y credenciales diplomáticas, y viajaban en un vehículo identificado con matrícula diplomática, fueron interceptados por un hombre armado que los amenazó e interrogó, argumentando que estaban en una supuesta área militar, según detalla el comunicado.

Posteriormente, los dos soldados lograron regresar ilesos al Consulado italiano.

Tras el incidente, la Embajada italiana contactó con el Comando Militar Israelí para los Territorios Palestinos Ocupados (COGAT), quien negó que existiera una zona militar en el lugar donde ocurrieron los hechos.

El embajador italiano en Tel Aviv, Luca Ferrari, siguiendo instrucciones del ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, presentó protestas formales ante diversas autoridades israelíes, incluyendo el Ministerio de Asuntos Exteriores, el COGAT y el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Además, el ministerio no descarta adoptar otras medidas de protesta "al más alto nivel político" en los próximos días para evitar que se repitan incidentes similares.