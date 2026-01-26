Jalisco se presenta ante el Reino Unido como "la esencia y la identidad de México"

Fridman, que recala en Londres tras haber pasado por la feria FITUR de Madrid, destaca en sus mensajes que Jalisco recoge por sí solo todos los íconos de la cultura mexicana más reconocibles en el exterior: los mariachis, el tequila y la cocina mexicana.

A eso cabe añadir una oferta diversa de turismo urbano con la ciudad de Guadalajara, los llamados "pueblos mágicos" -uno de ellos llamado Tequila por ser allí donde nació la bebida mexicana por excelencia- y los casi 400 kilómetros de playas, con el destino de Puerto Vallarta como cabeza de cartel.

No es de extrañar -recalca en una entrevista con EFE- que Jalisco haya atraído el año pasado 34 millones de turistas, y que esa cifra crecerá este 2026 "en doble dígito" gracias sobre todo a la Copa del Mundo de fútbol, que se jugará entre México, EEUU y Canadá y que tendrá en Guadalajara una de las sedes principales. Solo en Jalisco se espera que la Copa del Mundo atraiga a tres millones de visitantes.

Al mundial de fútbol se añadirá este 2026 una rica programación cultural, con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, además de la Feria Internacional del Libro, que se unen a la rica arquitectura del estado y otras manifestaciones culturales como la moda y el diseño.

Argumentos no faltan -subraya la secretaria- para promocionar la visita a un estado que tiene en el Reino Unido -con 8.000 visitantes- a su principal mercado europeo, por delante incluso de España.

Fridman reconoce que la turbulenta política exterior de Estados Unidos ha hecho bajar la cifra de visitantes estadounidenses -al igual que su contrarréplica, los viajeros mexicanos a EEUU-, por lo que Jalisco -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- ha emprendido una campaña de diversificación de mercados, buscando promocionarse en Canadá, Europa y Sudamérica, principalmente.

Y con respecto a la inseguridad -aunque ella prefiere llamarla "percepción de inseguridad"-, la secretaria asegura que no se han registrado en Jalisco incidentes violentos que afecten a turistas, y afirma tajante que "los estándares de seguridad son en Jalisco los mismos que puede haber en EEUU, en Reino Unido o en España".

"Trabajamos para que los turistas estén y se sepan seguros", recalca, y menciona que el mundial de fútbol va a suponer además un refuerzo suplementario en el despliegue policial y de seguridad en la ciudad de Guadalajara y todo el estado, lo que sin duda contribuirá a dar tranquilidad al turista.