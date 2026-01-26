Japón destaca su "coordinación" con EE.UU. ante apreciación del yen y posible intervención

"Nos gustaría seguir trabajando en estrecha coordinación con las autoridades estadounidenses, según sea necesario, y responder adecuadamente", dijo este lunes a la prensa el viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Atsushi Mimura, en declaraciones recogidas por el medio económico Nikkei.

Mimura rechazó hasta en dos ocasiones hacer comentarios sobre la posibilidad de una intervención, después de que la prensa estadounidense avanzara la semana pasada que las autoridades monetarias de Estados Unidos se están planteando intervenir conjuntamente con las japonesas en el cambio de la divisa.

En respuesta a las informaciones, el yen, que lleva meses cayendo ante la preocupación por la salud fiscal del archipiélago y los planes de gasto del Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, se apreció este lunes en Tokio hasta el entorno de las 153 unidades por dólar, su nivel más alto en dos meses.

La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, aseguró por su parte que no tenía "nada que comentar" en este momento acerca de la posibilidad de una intervención conjunta, y reiteró que su oficina vigila la situación del mercado de divisas "con sensación de urgencia", en declaraciones a la prensa desde el ministerio.

Mientras, el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, rechazó hoy en su rueda de prensa diaria hacer comentarios sobre la especulación, pero destacó que el Ejecutivo se comunica "estrechamente" con Washington para tomar las "medidas adecuadas".

La apreciación del yen tuvo un impacto negativo este lunes en la Bolsa de Tokio, cuyo principal indicador, el Nikkei, caía esta tarde por encima de un 1,5 %, lastrado por las empresas exportadoras, que se benefician de una divisa débil al convertir sus remesas a la moneda local.